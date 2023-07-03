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Ребров поздравил молодежную сборную Украины с выходом в полуфинал Евро-2023

"Сине-желтые" накануне разобрались в четвертьфинале с французами.
Сегодня, 12:32
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поздравил молодежную национальную команду с выходом в полуфинал Евро-2023 U-21 и завоеванием путевки на Олимпиаду-2024.

Накануне подопечные Руслана Ротаня в четвертьфинале европейского первенства одержали победу над Францией со счетом 3:1.

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"Вчерашний выход в полуфинал Евро и победа над одной из сильнейших команд турнира - очень весомый повод поздравить всех причастных к нашей молодежной сборной!

Заслуженно добытая путевка в 1/2 финала этого турнира и на Олимпийские игры - прежде всего заслуга Руслана Петровича и его тренерского штаба за правильно выбранный план на эту игру и игроков за его удачное выполнение.

Знаю, что для вас всех это никак не повод остановиться на достигнутом, так что мы все продолжаем болеть за вас и ждем среду", - написал Ребров в Instagram.

Напомним, что в полуфинале Евро-2023 U-21 Украина сыграет против Испании. Матч состоится в среду, 5 июля, в Бухаресте и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT доступны расписание и результаты матчей молодежного чемпионата Европы-2023.

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