Боруссия объявила о подписании хавбека Вольфсбурга
Нмеча перешел в стан "шмелей".
Полузащитник Вольфсбурга Феликс Нмеча пополнил ряды Боруссии Дортмунд. Об этом "шмели" объявили в соцсетях.
Дортмундцы заключили с 22-летним немцем контракт до лета 2028 года. Игрок решил выступать под 8-м номером.
Hear from Felix in his first interview in B&Y ⬇️— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 3, 2023
Напомним, сумма трансфера оценивается примерно в 30 млн евро.
В минувшем сезоне на счету Нмечи три гола и пять ассистов в 30 матчах Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что Боруссия заменит Беллингема другим английским хавбеком.