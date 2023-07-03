Боруссия объявила о подписании хавбека Вольфсбурга

Полузащитник Вольфсбурга Феликс Нмеча пополнил ряды Боруссии Дортмунд. Об этом "шмели" объявили в соцсетях.

Дортмундцы заключили с 22-летним немцем контракт до лета 2028 года. Игрок решил выступать под 8-м номером.

Hear from Felix in his first interview in B&Y ⬇️ — Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 3, 2023

Напомним, сумма трансфера оценивается примерно в 30 млн евро.

В минувшем сезоне на счету Нмечи три гола и пять ассистов в 30 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Боруссия заменит Беллингема другим английским хавбеком.