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Боруссия объявила о подписании хавбека Вольфсбурга

Нмеча перешел в стан "шмелей".
Сегодня, 22:16
Феликс Нмеча / Getty Images
Феликс Нмеча / Getty Images

Полузащитник Вольфсбурга Феликс Нмеча пополнил ряды Боруссии Дортмунд. Об этом "шмели" объявили в соцсетях.

Дортмундцы заключили с 22-летним немцем контракт до лета 2028 года. Игрок решил выступать под 8-м номером.

Напомним, сумма трансфера оценивается примерно в 30 млн евро.

В минувшем сезоне на счету Нмечи три гола и пять ассистов в 30 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Боруссия заменит Беллингема другим английским хавбеком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вольфсбург Боруссия Дортмунд Феликс Нмеча

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