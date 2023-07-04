Клуб Джеррарда интересуется двумя звездными полузащитниками

Джеррард и один из потенциальных новичков / Getty Images

Накануне легендарный английский футболист Стивен Джеррард перебрался в клуб из Саудовской Аравии Аль-Иттифак и стал главным тренером их команды.

Руководство готово тратить средства на усиление состава для нового наставника.

Так, английские инсайдеры утверждают, что Аль-Иттифак заинтересован в подписании бывшего подчиненного Джеррарда в Астон Вилли - Филиппе Коутиньо. Кроме того, есть интерес к персоне Джесси Лингарда, у которого пока нет контракта с каким-либо клубом и тренируется с Интер Майами.

Ранее сообщалось, чтоу Коутиньо есть и другой вариант продолжения футбольной карьеры.