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Футбол

Клуб Джеррарда интересуется двумя звездными полузащитниками

Аль-Иттифак может подписать Лингарда или Коутиньо.
Сегодня, 07:15
Джеррард и один из потенциальных новичков / Getty Images
Джеррард и один из потенциальных новичков / Getty Images

Накануне легендарный английский футболист Стивен Джеррард перебрался в клуб из Саудовской Аравии Аль-Иттифак и  стал главным тренером их команды.

Руководство готово тратить средства на усиление состава для нового наставника.

Так, английские инсайдеры утверждают, что Аль-Иттифак заинтересован в подписании бывшего подчиненного Джеррарда в Астон Вилли - Филиппе Коутиньо. Кроме того, есть интерес к персоне Джесси Лингарда, у которого пока нет контракта с каким-либо клубом и тренируется с Интер Майами.

Ранее сообщалось, чтоу Коутиньо есть и другой вариант продолжения футбольной карьеры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стивен Джеррард

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