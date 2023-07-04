Саудовский клуб интересуется хавбеком Ливерпуля

Саудовский Аль-Иттифак готов сделать первое приобретение под нового тренера команды Стивена Джеррарда

Как сообщает Sky Sports, клуб интересуется хавбеком Ливерпуля Тьяго Алькантарой.

Также испанец может перебраться в стан турецкого Фенербахче.

Сумма, которую "красные" готовы получить за полузащитника остается неизвестной, но можно предположить, что много выручить не удастся из-за того, что контракт Тьяго истекает в следующем году.

Отметим, что ранее стало известно, что Аль-Иттифак также интересуется капитаном мерсисайдцев Джорданом Хендерсоном.