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Саудовский клуб интересуется хавбеком Ливерпуля

Аль-Иттифак может приобрести Тьяго.
Сегодня, 20:57
Тьяго / Getty Images
Тьяго / Getty Images

Саудовский Аль-Иттифак готов сделать первое приобретение под нового тренера команды Стивена Джеррарда 

Как сообщает Sky Sports, клуб интересуется хавбеком Ливерпуля Тьяго Алькантарой.

Также испанец может перебраться в стан турецкого Фенербахче. 

Сумма, которую "красные" готовы получить за полузащитника остается неизвестной, но можно предположить, что много выручить не удастся из-за того, что контракт Тьяго истекает в следующем году.

Отметим, что ранее стало известно, что Аль-Иттифак также интересуется капитаном мерсисайдцев Джорданом Хендерсоном. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тьяго Алькантара Саудовская Аравия

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