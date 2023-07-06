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Трубин: Это не то чтобы Испания выиграла, скорее Украина проиграла

Украинский голкипер признал слабую игру своей команды.
Сегодня, 07:51
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Голкипер сборной Украины U-21 Анатолий Трубин прокомментировал поражение от одногодок из Испании (1:5) в рамках молодежного чемпиона Европы.

"Все сложилось в одну кучу. Я не буду говорить, что это из-за усталости. Может где-то мы неправильно настроили себя, поэтому было тяжело. Для меня самое большое разочарование, что мы заканчиваем свой путь на Евро таким счетом и такой игрой.

Эта команда, этот коллектив заслуживает большего. То, как мы начинали с первого дня и пришли к этому... Конечно, хотелось бы как-то переиграть, но это будет для нас такой урок, что нужно еще больше работать.

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Спасибо нашим болельщикам, что они в нас верили. К сожалению, мы сегодня не смогли, но мы вернемся сильнее и будем радовать своей игрой.

Это не то чтобы Испания выиграла, скорее Украина проиграла. Ошибки индивидуальные, командные. Я также могу выделить голкипера испанцев, у нас было несколько хороших шансов, но он был на высоте", — приводит слова Трубина издание Суспільне.

Напомним, в Украина и Испания уже встречались на турнире в рамках группового этапа. Тогда матч завершился вничью со счетом 2:2.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины U-21 Анатолий Трубин

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