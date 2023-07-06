Защитник Барселоны уничтожил футбольных фристайлеров в игре один на один

Центральный защитник Барселоны Рональд Араухо принял участие в челлендже с футбольными фристайлерами.

Уругваец принял вызов одних из лучших в своем деле игроков в игре один в один. Футболисту противостояло пять фристайлеров.

На удивление многих, Араухо смог не только каждого из них "съесть", но и довольно в мастерской манере унизить последнего оппонента своими финтами.

В минувшем сезоне на счету 24-летнего уругвайца два ассиста в 22 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона подписала перспективного бразильского форварда.