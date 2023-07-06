iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник Барселоны уничтожил футбольных фристайлеров в игре один на один

Араухо показал высокий уровень мастерства.
Сегодня, 10:51
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Центральный защитник Барселоны Рональд Араухо принял участие в челлендже с футбольными фристайлерами.

Уругваец принял вызов одних из лучших в своем деле игроков в игре один в один. Футболисту противостояло пять фристайлеров.

На удивление многих, Араухо смог не только каждого из них "съесть", но и довольно в мастерской манере унизить последнего оппонента своими финтами.

В минувшем сезоне на счету 24-летнего уругвайца два ассиста в 22 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона подписала перспективного бразильского форварда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Рональд Араухо Футбольный фристайл

Статьи по теме

Официально: Иньиго Мартинес - игрок Барселоны Официально: Иньиго Мартинес - игрок Барселоны
"Новый Месси" решил перейти в Реал "Новый Месси" решил перейти в Реал
Барселона подписала перспективного бразильского форварда Барселона подписала перспективного бразильского форварда
Агентство хавбека Барселоны недовольно слухами об уходе игрока из клуба Агентство хавбека Барселоны недовольно слухами об уходе игрока из клуба
Помочь журналистам

Видео

Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров

Последние новости

Европа11:25
Манчестер Юнайтед подготовил новое предложение Интеру по Онана
Теннис11:12
Уимблдон-2023 (WTA): Три украинки стартуют в первой очереди
Европа10:51
Защитник Барселоны уничтожил футбольных фристайлеров в игре один на один
Европа10:23
Осталось немного подождать: Мбаппе может в конце июля получить баснословные деньги от ПСЖ
Теннис10:19
Уимблдон-2023 (ATP): Маррей встретится с Циципасом, Джокович легко прошел в третий круг
Европа09:52
Наполи близок к продлению контракта с ключевым футболистом
ММА09:29
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа09:17
Азар может стать одноклубником Месси
Киберспорт08:55
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
НБА08:46
Обмены НБА: большой обмен с участием трех команд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK