Хави: Барселона хочет пойти за всеми трофеями и отомстить в Лиге чемпионов

Главный тренер Барселоны Хави высказался о целях каталонского клуба в Лиге чемпионов.

"Это Барселона. Благословенное давление. В Барселоне ты всегда должен стремиться выступать на 10 из 10. От нас будут многого требовать, и это нормально. Я люблю требования. Мы хотим пойти за всеми трофеями. Мы в хорошем состоянии для мести в Лиге чемпионов.

Нужно сделать шаг вперед. Думаю, благодаря новичкам мы станем лучше.

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Наша цель – выиграть Лигу чемпионов. Мы не прячемся. Посмотрим, насколько далеко мы сможем зайти. Для нас не существует 1/8 или 1/4 финала, мы стремимся к финалу.

Мы не фавориты. Из-за двух предыдущих лет – особенно", – сказал Хави в интервью Diario Sport.

Напомним, каталонский клуб два года подряд не может выйти из группы Лиги чемпионов, вылетая в Лигу Европы.