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Тоттенхэм не оставляет попыток продлить контракт с Кейном

Англичанин не собирается идти на пролонгацию до конца трансферного окна.
Сегодня, 14:33
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Тоттенхэм предложил форварду Харри Кейну новый контракт. Об этом сообщает издание The Guardian.

"Шпоры" предложили футболисту сборной Англии контракт, предусматривающий значительное увеличение зарплаты. Сейчас Кейн зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю.

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Клуб все еще не хочет продавать своего ключевого игрока. Руководство Тоттенхэма не собирается вмешиваться в решение форварда, так как верит, что он сам придет к верному выбору.

Сам футболист не хочет продлевать контракт с лондонцами. Игрок надеется покинуть клуб этим летом.

Напомним, в минувшем сезоне форвард провел 38 матчей в АПЛ, забив 30 голов и отдав 3 ассиста.

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