Тоттенхэм не оставляет попыток продлить контракт с Кейном

Англичанин не собирается идти на пролонгацию до конца трансферного окна.

Тоттенхэм предложил форварду Харри Кейну новый контракт. Об этом сообщает издание The Guardian.

"Шпоры" предложили футболисту сборной Англии контракт, предусматривающий значительное увеличение зарплаты. Сейчас Кейн зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю.

Читай также: Тухель съездил домой к Кейну, чтобы поговорить о трансфере в Баварию

Клуб все еще не хочет продавать своего ключевого игрока. Руководство Тоттенхэма не собирается вмешиваться в решение форварда, так как верит, что он сам придет к верному выбору.

Сам футболист не хочет продлевать контракт с лондонцами. Игрок надеется покинуть клуб этим летом.

Напомним, в минувшем сезоне форвард провел 38 матчей в АПЛ, забив 30 голов и отдав 3 ассиста.