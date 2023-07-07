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Во всем виноваты лыжи: Нойер может пропустить азиатское турне с Баварией

Немец все еще не восстановился после травмы.
Сегодня, 21:21
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Возвращение голкипера Баварии Мануэля Нойера к тренировкам в общей группе откладывается. Об этом сообщает издание Sky Sport Deutschland.

37-летний немец пока не сможет приступить к занятиям с другими футболистами со следующей недели, как это планировалось.

В ближайшее время Нойер пройдет медосмотр, который покажет его состояние после перелома ноги, которое случилось во время лыжного курорта а декабре.

Таким образом, в начале предсезонной подготовки Мануэль будет заниматься по индивидуальной программе и, скорее всего, пропустит азиатское турне (c 24 июля по 3 августа).

Ранее сообщалось, что Бавария готова выслушать предложения по своему основному хавбеку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Мануэль Нойер

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