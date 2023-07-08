Кавани может завершить европейскую карьеру
Эль Матадор ведет переговоры с Насьоналем и Бокой.
Нападающий Валенсии Эдинсон Кавани может вернуться в Латинскую Америку, пишет TyC Sports.
36-летний Эль Матадор ведет переговоры с уругвайским Насьоналем и аргентинским Бока Хуниорс. Издание считает, что переезд в Аргентину более вероятен.
Кавани уже в ближайшее время может согласовать с "сине-золотыми" контракт на один-два года. Ценник игрока вряд ли станет проблемой для клубов тем более, что контракт с испанским клубом истекает в июне 2024 года.
За Валенсию в прошлом сезоне Эдинсон провел 25 матчей, в которых забил лишь пять голов. Ранее также форвард выступал за МЮ, ПСЖ, Наполи и Палермо, после перезда из Уругвая.
Ранее, напомним, сообщалось, что Спортинг готовится обновить собственный трансферный рекорд.