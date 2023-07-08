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Кавани может завершить европейскую карьеру

Эль Матадор ведет переговоры с Насьоналем и Бокой.
Сегодня, 08:25
Эдинсон Кавани / Getty Images
Эдинсон Кавани / Getty Images

Нападающий Валенсии Эдинсон Кавани может вернуться в Латинскую Америку, пишет TyC Sports.

36-летний Эль Матадор ведет переговоры с уругвайским Насьоналем и аргентинским Бока Хуниорс. Издание считает, что переезд в Аргентину более вероятен.

Кавани уже в ближайшее время может согласовать с "сине-золотыми" контракт на один-два года. Ценник игрока вряд ли станет проблемой для клубов тем более, что контракт с испанским клубом истекает в июне 2024 года.

За Валенсию в прошлом сезоне Эдинсон провел 25 матчей, в которых забил лишь пять голов. Ранее также форвард выступал за МЮ, ПСЖ, Наполи и Палермо, после перезда из Уругвая.

Ранее, напомним, сообщалось, что Спортинг готовится обновить собственный трансферный рекорд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Эдинсон Кавани Бока Хуниорс

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