Барселона все же подпишет бразильского вундеркинда

Барселона все же смогла разрешить проблемы возникшие в связи с подписанием Витора Роке .

Как сообщает издание Mundo Deportivo, каталонцы уладили все формальности, и, вероятно, о подписании форварда будет объявлено уже сегодня.

Полная сумма трансфера, включая бонусы и прочие детали, согласно информации бразильского портала Globo, составит 74 млн евро, что сделает 18-летнего футболиста вторым самым дорогим трансфером из чемпионата Бразилии в истории после перехода Неймара во все ту же Барселону.

Отметим, что Атлетико Паранаэнсе также получит 20% от последующей перепродажи Роке, если таковая случится, а самого футболиста "сине-гранатовые" смогут зарегистрировать в качестве новичка только лишь следующей зимой.