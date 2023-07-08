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Яремчук отличился голом за Брюгге в товарищеском матче

Украинский нападающий помог своей команде одержать разгромную победу.
Сегодня, 20:22
Роман Яремчук / clubbrugge.be
Роман Яремчук / clubbrugge.be

Украинский форвард Брюгге Роман Яремчук отличился забитым мячом в товарищеском матче.

"Черно-синие" на тренировочном сборе встречались в контрольном поединке с Беерсхотом и одержали разгромную победу со счетом 3:0.

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Украинский нападающий вышел на замену после перерыва и на 53-й минуте замкнул прострел в штрафную с правого фланга, установив окончательный результат матча.

Напомним, что в минувшем сезоне Яремчук в составе Брюгге принял участие в 27 матчах во всех турнирах, записав на свой счет два гола и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Брюгге подписал конкурента для Яремчука.

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