Яремчук отличился голом за Брюгге в товарищеском матче

Украинский форвард Брюгге Роман Яремчук отличился забитым мячом в товарищеском матче.

"Черно-синие" на тренировочном сборе встречались в контрольном поединке с Беерсхотом и одержали разгромную победу со счетом 3:0.

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Украинский нападающий вышел на замену после перерыва и на 53-й минуте замкнул прострел в штрафную с правого фланга, установив окончательный результат матча.

Напомним, что в минувшем сезоне Яремчук в составе Брюгге принял участие в 27 матчах во всех турнирах, записав на свой счет два гола и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Брюгге подписал конкурента для Яремчука.