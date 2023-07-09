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Почеттино: Планирую встретиться с Мудриком до предсезонной подготовки, чтобы узнать его

Аргентинский специалист хочет познакомиться с вингером сборной Украины, чтобы определить стратегию его развития.
Сегодня, 11:42
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Так как Михаил Мудрик участвовал на молодежном чемпионате Европы-2023 в составе сборной Украины, он получил дополнительный отдых и чуть позже присоединится к остальным игрокам Челси в рамках предсезонной подготовки.

Этим перерывом намерен воспользоваться новый главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино, который хочет лучше узнать украинского вингера.

"В жизни Мудрика все по-другому, по сравнению с остальными. Вот почему так важно уделять время разговорам", - цитирует аргентинца Mirror.

"Я собираюсь встретиться с ним до того, как он приедет на предсезонную подготовку. Я бы очень хотел увидеть и узнать его, а затем вместе с персоналом разработать наилучшую стратегию, которая поможет ему выйти на тот уровень, которого ожидал от него Челси, когда его подписывали".

Во второй части прошедшего сезона Михаил Мудрик провел 17 матчей в составе "пенсионеров" во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

Ранее стало известно, что легендарный капитан Челси вернулся в лондонский коллектив.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино Михаил Мудрик

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