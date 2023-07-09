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Бэйл - о Реале: Меня подписали как галактико, а я хотел жить приватной, тихой жизнью

Валлиец рассказал о трудностях в стане "сливочных".
Сегодня, 13:18
Гарет Бэйл / Getty Images
Гарет Бэйл / Getty Images

Бывший вингер Реала Гарет Бэйл поделился деталями своей жизни и выступлений за мадридский клуб.

"Вероятно, это одна из причин того, что пресса в Испанииотносилась ко мне так плохо – тебя подписывают как галактико, все ждут, что ты будешь повсюду, будешь делать все, а я был полной противоположностью этому. Я просто хотел играть в футбол, а потом исчезать в темноте.

Я мог говорить на испанском, но не хотел, потому что просто хотел жить приватной, тихой жизнью. Не хотел, чтобы меня окружала шумиха. Возможно, поэтому меня и атаковали, ведь я никогда не давал им многого. Они, вероятно, просто не понимали меня как человека.

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Я хотел играть за Мадрид в этой безупречно белой футболке. Там я пережил невероятные моменты. Но были и трудные времена, когда я чувстовал себя одиноко. Все были против меня, освистывали. Особенно когда это случилось впервые. Я был совсем молод и не знал, как справляться с давлением и ожиданиями", – сказал Бэйл в интервью The Times.

Напомним, 1 сентября 2013 года Реал купил валлийца за 100 млн евро, тем самым установив новый мировой рекорд трансферной стоимости. С тех пор игрок провел в клубе девять лет, выиграв 16 крупных трофеев.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гарет Бэйл Реал Мадрид

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Бэйл - о Реале: Меня подписали как галактико, а я хотел жить приватной, тихой жизнью
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