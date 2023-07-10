iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В Барселоне выбрали довольно неожиданного претендента на капитана

Дембеле может войти в четверку лидеров.
Сегодня, 17:19
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Вингера Усмана Дембеле рассматривают в качестве одного из капитанов Барселоны. Об этом сообщает издание Diario Sport.

После ухода Жерара Пике, Серхио Бускетса и Жорди Альбы одним из кандидатов на роль капитана в стане каталонцев стал французский футболист.

Читай также: Дембеле определился с будущим в Барселоне

Из нынешнего состава дольше за команду выступают только Серхио Роберто и Марк-Андре тер Штеген. Вакантными остаются еще два места на роль капитана. Одним из них точно станет хавбек Френки де Йонг.

Что касается Усмана, то он в последнее время приятно удивил тренерский штаб и игрков Барселоны, ввиду чего его кандидатура рассматривается в качестве четвертого капитана.

В 25 матчах завершившегося сезона Ла Лиги Усман Дембеле забил пять голов и отдал семь результативных передач. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Усман Дембеле

Статьи по теме

Бразильский вундеркинд верит, что сможет завоевать Золотой мяч в Барселоне Бразильский вундеркинд верит, что сможет завоевать Золотой мяч в Барселоне
Реал может перехватить у Барселоны еще одного вундеркинда Реал может перехватить у Барселоны еще одного вундеркинда
Барселона все же подпишет бразильского вундеркинда Барселона все же подпишет бразильского вундеркинда
Витор Роке обойдется Барселоне почти вдвое дороже Витор Роке обойдется Барселоне почти вдвое дороже
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Украина18:54
Динамо объявило о продлении контракта с Караваевым
Европа18:50
Реал уверен в подписании Мбаппе в ближайшие пару дней
Теннис18:34
Уимблдон-2023 (ATP): Джокович обыграл Хуркача, Циципас уступил Юбэнксу
Украина18:25
Трансферы УПЛ: Днепр-1 усилился футболистом Александрии, Ворскла рассталась с двумя игроками
Бокс18:22
Джошуа и Уайт устроили первую дуэль взглядов перед реваншем
Киберспорт18:18
Холанд, Пеле и Зидан попали на обложку нового футбольного симулятора от EA Sports
Теннис17:55
Свитолина помогла семье воина ВСУ достать билеты на Уимблдон
Киберспорт17:50
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа17:41
Тоттенхэм определился с трансферной стоимостью Кейна
Европа17:19
В Барселоне выбрали довольно неожиданного претендента на капитана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK