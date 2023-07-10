В Барселоне выбрали довольно неожиданного претендента на капитана

Дембеле может войти в четверку лидеров.

Вингера Усмана Дембеле рассматривают в качестве одного из капитанов Барселоны. Об этом сообщает издание Diario Sport.

После ухода Жерара Пике, Серхио Бускетса и Жорди Альбы одним из кандидатов на роль капитана в стане каталонцев стал французский футболист.

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Из нынешнего состава дольше за команду выступают только Серхио Роберто и Марк-Андре тер Штеген. Вакантными остаются еще два места на роль капитана. Одним из них точно станет хавбек Френки де Йонг.

Что касается Усмана, то он в последнее время приятно удивил тренерский штаб и игрков Барселоны, ввиду чего его кандидатура рассматривается в качестве четвертого капитана.

В 25 матчах завершившегося сезона Ла Лиги Усман Дембеле забил пять голов и отдал семь результативных передач.