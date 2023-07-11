Наполи показал формы на сезон-2023/24

Наполи официально представил сразу несколько комплектов игровой экипировки на сезон-2023/24.

Автором дизайна стала дочка владельца клуба Валентина Де Лаурентис, которая сотрудничала с компанией EA7. Форма символизирует новую эру клуба и его связь с болельщиками во всем мире.

Что касается отдельных экипировок, то домашняя форма выполнена в однотонном голубом цвете. Из нововведений - воротник, разукрашенный в цвета флага Италии.

🇮🇹 Unisciti alla Nuova 3ra - la maglia dei Campioni d’Italia è ora disponibile



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💙 #anew3ra #FromNapolitotheWorld pic.twitter.com/10hFAgQDOF — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 10, 2023

В свою очередь гостевая форма выполнена белом цвете с нанесением силуэта вулкана Везувия, который находится рядом с Неаполем.

Ранее сообщалось, что Мудрик принял участие в представлении новой формы Челси.