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Наполи показал формы на сезон-2023/24

Чемпион Италии презентовал сразу два комплекта.
Сегодня, 00:19
Наполи / sscnapoli.it
Наполи / sscnapoli.it

Наполи официально представил сразу несколько комплектов игровой экипировки на сезон-2023/24.

Автором дизайна стала дочка владельца клуба Валентина Де Лаурентис, которая сотрудничала с компанией EA7. Форма символизирует новую эру клуба и его связь с болельщиками во всем мире.

Что касается отдельных экипировок, то домашняя форма выполнена в однотонном голубом цвете. Из нововведений - воротник, разукрашенный в цвета флага Италии.

В свою очередь гостевая форма выполнена белом цвете с нанесением силуэта вулкана Везувия, который находится рядом с Неаполем.

Ранее сообщалось, что Мудрик принял участие в представлении новой формы Челси.

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