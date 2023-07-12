Шанс выиграть трофей: Тоттенхэм сыграет в финале самого известного товарищеского кубка

Барселона определилась с соперником в традиционном матче.

Каждый год перед стартом нового сезона Барселона проводит матч за Кубок Гампера, посвященный основателю клуба Жоану Гамперу.

Соперником каталонцев в нынешнем розыгрыше трофея станет английский клуб Тоттенхэм.

Поединок состоится 8 августа, через два дня после встречи лондонцев в товарищеском матче против донецкого Шахтера.

Отметим. что впервые Кубок Гампера будет разыгран не на Камп Ноу, ведь из-за реконструкции легендарный стадион не сможет принять матч. Он состоится либо на Эстаде Олимпик Луис Компанис, либо вообще в Швейцарии, на родине Гампера.