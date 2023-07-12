Месси рассказал, когда планирует завершить карьеру в сборной
Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, когда планирует завершить международную карьеру.
"Если честно, не знаю. Думаю, это случится в момент, когда это должно будет произойти. За последнее время я добился всего, так что теперь остается только наслаждаться. Бог подскажет, когда настанет нужный момент, чтобы уйти.
Уверен, это случится скоро. Это логично, учитывая мой возраст. Но я не знаю точно, когда настанет подходящий момент. Я двигаюсь ото дня ко дню, наслаждаюсь всем тем прекрасным, что меня окружает.
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Нам в сборной пришлось пройти через трудные времена. Нам повезло выиграть чемпионат мира и Кубок Америки. Пришло время наслаждаться", – сказал Месси в интервью TV Publica.
Напомним, 36-летний аргентинец выиграл со сборной Аргентины Копа Америка, Финалиссиму и чемпионат мира.