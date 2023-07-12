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Месси назвал причины своего успеха в спорте

Аргентинец объективно оценил свои важные черты.
Сегодня, 21:50
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал свой секрет успеха.

"Менталитет, желание бороться, жертвовать, постоянное стремление к большему – вот что позволило мне добиться всего, что у меня есть. Как в командном плане, так и в индивидуальном.

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Я был таким с детства. Я был ответственным и уверенным в том, чего хочу. Я всегда отдавал все силы, чтобы добиться большего. Не всегда получалось, но я оставался сосредоточенным на этом менталитете и желании всегда превосходить самого себя. И мне повезло с травмами", – сказал Месси в интервью TV Publica.

Напомним, за свою карьеру 36-летний аргентинец успел выиграть чемпионаты Испании и Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также чемпионат мира, Копа Америка и Финалиссиму вместо со сборной. Кроме того, на счету Лионеля семь золотых мячей.

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