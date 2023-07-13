Интер подписал капитана молодежной сборной Германии

Миланский Интер объявил о подписании немецкого защитника датского Орхуса Янна-Ауреля Биссека.

Как сообщает официальный сайт "нерадзурри", 22-летний футболист заключил с клубом контракт, рассчитанный до лета 2028 года.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но, как сообщалось ранее, сумма трансфера должна была составить около семи миллионов евро.

В минувшем сезоне Биссек провел в составе Орхуса во всех турнирах 35 матчей, отличившись пятью голами и тремя результативными передачами. Также защитник был капитаном молодежной сборной Германии на недавнем Евро-2023 U-21.

Ранее сообщалось, что Интер может отложить подписание голкипера Шахтера Анатолия Трубина до следующего лета.