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Интер подписал капитана молодежной сборной Германии

Защитник заключил долгосрочный контракт с "нерадзурри".
Сегодня, 10:59
Янн-Аурель Биссек / Getty Images
Янн-Аурель Биссек / Getty Images

Миланский Интер объявил о подписании немецкого защитника датского Орхуса Янна-Ауреля Биссека.

Как сообщает официальный сайт "нерадзурри", 22-летний футболист заключил с клубом контракт, рассчитанный до лета 2028 года.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но, как сообщалось ранее, сумма трансфера должна была составить около семи миллионов евро.

В минувшем сезоне Биссек провел в составе Орхуса во всех турнирах 35 матчей, отличившись пятью голами и тремя результативными передачами. Также защитник был капитаном молодежной сборной Германии на недавнем Евро-2023 U-21.

Ранее сообщалось, что Интер может отложить подписание голкипера Шахтера Анатолия Трубина до следующего лета.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Интер Милан

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