Интер подписал капитана молодежной сборной Германии
Защитник заключил долгосрочный контракт с "нерадзурри".
Миланский Интер объявил о подписании немецкого защитника датского Орхуса Янна-Ауреля Биссека.
Как сообщает официальный сайт "нерадзурри", 22-летний футболист заключил с клубом контракт, рассчитанный до лета 2028 года.
Финансовые условия сделки не разглашаются, но, как сообщалось ранее, сумма трансфера должна была составить около семи миллионов евро.
Willkommen 🇩🇪#ForzaInter #WelcomeYannAurel— Inter (@Inter_en) July 12, 2023
В минувшем сезоне Биссек провел в составе Орхуса во всех турнирах 35 матчей, отличившись пятью голами и тремя результативными передачами. Также защитник был капитаном молодежной сборной Германии на недавнем Евро-2023 U-21.
Ранее сообщалось, что Интер может отложить подписание голкипера Шахтера Анатолия Трубина до следующего лета.