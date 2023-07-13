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Интер планирует в течение суток закрыть сделку по Онана

Камерунец пополнит ряды "красных дьяволов".
Сегодня, 19:55
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Переход голкипера Интера Андре Онана в Манчестер Юнайтед может состояться уже в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.

Сегодня представители обоих клубов проведут встречу, на котором обсудят детали трансфера. Итальянцы закроют сделку к завтрашнему дню.

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"Красные дьяволы" заплатят за игрока чуть меньше 55 миллионов евро, но окончательная сумма трансфера еще обсуждается.

В минувшем сезоне на счету голкипера Интера всего восемь сухих матчей в 24 играх Серии А.

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