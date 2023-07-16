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Интер нацелился на форварда Арсенала

Балогун и многие другие игроки находятся на карандаше у "нерадзурри".
Сегодня, 10:20
Фоларин Балогун / Getty Images
Фоларин Балогун / Getty Images

Интер находится в активном поиске нового форварда. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

"Нерадзурри" интересуются нападающим Арсенала Фоларином Балогуном. 22-летний американец является приоритетной целью клуба.

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Также в шорт-лист "нерадзурри" входят Альваро Мората из Атлетико, Мехди Тареми из Порту и Мбала Нзола из Специи.

В минувшем сезоне на счету Балогуна 21 гол и 2 ассиста в 37 матчах Лиги 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал интер Фоларин Балогун

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