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Тухель выступил с жестокой критикой в адрес хавбека Баварии

Немецкий наставник ждет от своего соотечественника большего.
Сегодня, 10:53
Леон Горетцка / Getty Images
Леон Горетцка / Getty Images

Главный тренер Баварии Томас Тухель высказался о возможной продаже полузащитников Леона Горетцки и Райана Гравенберха. 

"Я не могу гарантировать, что какой-либо футболист будет в составе 1 сентября. До закрытия трансферного окна еще слишком далеко. Но я могу заверить вас, что оба этих игрока сейчас в команде.

Думаю, что Райан сейчас находится в статусе претендента на место в составе, и ему нужно выжать максимум из этой роли.

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Леон неудовлетворительно провел концовку сезона. Исходя из его статуса, мы многого от него ожидаем. Есть куда расти, и наша задача – помочь ему. Но я еще не слышал от Леона, что у него другие планы.

Что касается Кейна, то у меня достаточно скучный ответ на очень интересный вопрос. Я не говорю об игроках, у которых контракт с другой командой. Мы ищем "девятку", но начнем действовать только в том случае, если нам подходят спортивные и человеческие качества игрока. Нужно немного потерпеть", – сказал Тухель в интервью Sport1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Тухель Леон Горетцка

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