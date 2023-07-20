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Мане может стать одноклубником Роналду

Бавария будет рада избавиться от игрока, который за один сезон не сумел оправдать возложенных на него ожиданий.
Сегодня, 16:38
Садио Мане / Getty Images
Садио Мане / Getty Images

Форвард мюнхенской Баварии Садио Мане может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации The Athletic, представитель 31-летнего сенегальца встретился со спортивным директором Ан-Насра Гораном Вучевичем в отеле Pine Cliffs в Португалии, чтобы обсудить возможный переход.

Отмечается, что сейчас Мане вместе с Баварией находится как раз в Португалии.

Напомним, что Мане присоединился к "ротен" всего год назад, перейдя из Ливерпуля за 35 миллионов фунтов и подписав контракт до лета 2025 года.

В своем дебютном сезоне в составе немецкого гегемона футболист провел 38 матчей, в которых отметился 12 голами и 6 результативными передачами.

Ан-Наср, в составе которого с января этого года выступает Криштиану Роналду, уже подписал Марцело Брозовича из Интера и Секо Фофана из Ланса.

Саудовский коллектив также близок к тому, чтобы оформить трансфер защитника Манчестер Юнайтед Алекса Теллеса.

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