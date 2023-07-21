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Новичок Баварии поделился деталями прохождения военной службы

Корейский футболист доволен тем, как прошли сборы.
Вчера, 23:14
Ким Мин Чжэ / Getty Images
Ким Мин Чжэ / Getty Images

Защитник Баварии Ким Мин Чже высказался о службе в армии этим летом.

"Здесь, в Южной Корее, военная служба является обязательной. Страна не может существовать без армии, ее нужно защищать – так нас воспитывали.

В ходе базовой подготовки я занимался многими вещами, не имеющими никакого отношения к футболу. Мы стреляли из пистолетов, много маршировали – 30 километров с рюкзаками по 25 килограммов и так далее. Потом я заставил себя похудеть на четыре килограмма.

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Не думаю, что люди это понимают, потому что они не южнокорейцы", – сказал кореец в интервью TZ.

Напомним, немецкий гранды подписал контракт с игроком до лета 2028 года. Точная сумма сделки не называется, но по данным СМИ, трансфер обошелся в 50 млн евро.

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