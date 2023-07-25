Экс-игрок Реала отказался от возможности играть с Месси

Если Азар и продолжит карьеру, то в Европе.

Эден Азар отклонил предложение Интер Майами, пишет DH.

Экс-игрок Реала, пребывающий ныне в статусе свободного агента, решил не переходить в клуб МЛС. Также Азар отклонил и предложение с Ближнего Востока.

Бельгиец все еще раздумывает над вариантами своего будущего. Ранее Эден признавался, что может закончить карьеру, потому что не находит в себе достаточно мотивации.

Однако если 32-летний вингер все же решит играть дальше, то он будет искать варианты в Европе.

Ранее, напомним, сообщалось, что Мусса Дембеле присоединился к клубу Стивена Джеррарда.

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