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Карвалью: Клопп не давал никаких советов

Португалец сравнил тренировки под началом Клоппа и Розе.
Сегодня, 22:00
Фабиу Карвалью / Getty Images
Фабиу Карвалью / Getty Images

Игрок РБ Лейпциг Фабиу Карвалью рассказал, как проходят его тренировки в новом клубе.

Напомним, что Ливерпуль отправил португальца в аренду на один сезон в немецкий клуб.

Карвалью сравнил тренировки под началом Юргена Клоппа и наставника "быков" Марко Розе. По словам игрока, Розе помогает ему намного больше, чем наставник мерсисайдцев.

"Марко Розе сказал мне, что я буду играть "десятку", он знает, что мне нужно улучшить, и помогает мне каждый день.

Сейчас мы в основном работаем над моей позицией, и он знает, что я хорошо владею мячом, поэтому мы работали без мяча – тем более что в РБ Лейпциг это очень важно для того, как мы играем и прессингуем, чтобы быстро вернуть мяч.

Честно говоря, с Клоппом я почти не говорил. Он не давал мне никаких советов. Мне просто нужно было учиться по ходу дела. Я понимаю, что в любом случае должен повзрослеть как игрок и как личность", – приводит слова Карвалью Transfermarkt.

Ранее, напомним, сообщалось, что Эден Азар отклонил предложение Интер Майами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РБ Лейпциг Фабиу Карвалью

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