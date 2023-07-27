Бавария готова потратить более 100 миллионов на Кейна
Будущее Харри Кейна по-прежнему остается одной из главных загадок этого лета.
Бавария очень хочет приобрести без одного дня 30-летнего нападающего, но все упирается в стоимость трансфера.
Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Kicker, немецкий гегемон готов потратить более 100 миллионов евро на покупку Кейна, если это необходимо, потому что он является абсолютным приоритетом клуба.
Председатель правления "ротен" Ян-Кристиан Дрисен и президент клуба Герберт Хайнер, который также участвует в переговорах в качестве председателя наблюдательного совета, остаются терпеливыми и понимают, что это будет очень дорогой трансфер.
Напомним, что перехватить Харри Кейна у Баварии пытается французский ПСЖ.
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