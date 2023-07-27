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Футбол

Бавария готова потратить более 100 миллионов на Кейна

В мюнхенском клубе понимают, на что придется пойти, чтобы заполучить высококлассного форварда.
Сегодня, 07:59
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Будущее Харри Кейна по-прежнему остается одной из главных загадок этого лета.

Бавария очень хочет приобрести без одного дня 30-летнего нападающего, но все упирается в стоимость трансфера.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Kicker, немецкий гегемон готов потратить более 100 миллионов евро на покупку Кейна, если это необходимо, потому что он является абсолютным приоритетом клуба.

Председатель правления "ротен" Ян-Кристиан Дрисен и президент клуба Герберт Хайнер, который также участвует в переговорах в качестве председателя наблюдательного совета, остаются терпеливыми и понимают, что это будет очень дорогой трансфер.

Напомним, что перехватить Харри Кейна у Баварии пытается французский ПСЖ.

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