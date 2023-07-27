iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Президент Баварии высказался о возможном трансфере Кейне

Англичанин крайне важен мюнхенцам.
Вчера, 20:52
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Президент Баварии Герберт Хайнер заявил, что трансфер форварда Харри Кейна принесет пользу не только клубу, но и всему немецкому чемпионату.

"Не думаю, что в Бундеслиге много звезд мирового уровня. Это сказывается на позициях Бундеслиги на международной арене.

Бавария всегда старается заполучить мировых звезд, чтобы усилиться и сделать лучше Бундеслигу.

Читай также: Бавария готова потратить более 100 миллионов на Кейна

Харри Кейн – безусловно, очень привлекательный игрок – он капитан сборной Англии и ее лучший бомбардир. Он принес бы пользу и нам, и Бундеслиге", – сказал Хайнер в интервью Kicker.

В минувшем сезоне Кейн провел в составе Тоттенхэма во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария тоттенхэм Харри Кейн

Статьи по теме

Интер находится в шаге от подписания голкипера Баварии Интер находится в шаге от подписания голкипера Баварии
Агент Онана: На Андре выходили Тоттенхэм и Челси, но все решил тен Хаг Агент Онана: На Андре выходили Тоттенхэм и Челси, но все решил тен Хаг
Бавария готова потратить более 100 миллионов на Кейна Бавария готова потратить более 100 миллионов на Кейна
Monte обыграли Furia, выйдя в основной этап IEM Cologne 2023 Monte обыграли Furia, выйдя в основной этап IEM Cologne 2023
Помочь журналистам

Видео

Реал - Манчестер Юнайтед 2:0 видео голов и лучших моментов матча
Реал - Манчестер Юнайтед 2:0 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:10
Monte обыграли Furia, выйдя в основной этап IEM Cologne 2023
Вчера, 23:50
Украина23:50
Супруга футболиста Шахтера поразила соцсети пикантными фото в бассейне
Олимпийские виды23:38
"Действовала своим сердцем": Харлан прокомментировала дисквалификацию с ЧМ
Европа23:21
Бетис объявил о подписании хавбека Барселоны
Олимпийские виды23:18
"Осуждаем использование россией спорта для поддержки войны": Минобороны Украины - о дисквалификации Харлан
Лига конференций23:00
Лига конференций-2023/24: Ворскла обыграла Дилу, хет-трик Безуса принес победу Омонии
Европа22:53
Челси предложил невероятные деньги за хавбека Брайтона
Олимпийские виды22:28
МОК - о дисквалификации Харлан: Призываем к разрешению ситуации с необходимой деликатностью
Лига конференций22:22
Ворскла вырвала победу над Дилой в первом матче квалификации Лиги конференций
Олимпийские виды21:58
"Готовим апелляцию": Федерация фехтования Украины отреагировала на дисквалификацию Харлан
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK