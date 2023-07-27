Президент Баварии высказался о возможном трансфере Кейне

Президент Баварии Герберт Хайнер заявил, что трансфер форварда Харри Кейна принесет пользу не только клубу, но и всему немецкому чемпионату.

"Не думаю, что в Бундеслиге много звезд мирового уровня. Это сказывается на позициях Бундеслиги на международной арене.

Бавария всегда старается заполучить мировых звезд, чтобы усилиться и сделать лучше Бундеслигу.

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Харри Кейн – безусловно, очень привлекательный игрок – он капитан сборной Англии и ее лучший бомбардир. Он принес бы пользу и нам, и Бундеслиге", – сказал Хайнер в интервью Kicker.

В минувшем сезоне Кейн провел в составе Тоттенхэма во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач.

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