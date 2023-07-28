Сразу три топ-клуба ведут переговоры с защитником Баварии
Павар может летом сменить команду.
На защитника Баварии Бенжамена Павара выстроилась очередь из претендентов. Об этом сообщает издание Sport1.
Французский футболист находится в сфере интересов Манчестер Сити, Ювентуса и Манчестер Юнайтед. Клубы общаются с агентом игрока, но пока до конкретный предложений дело не дошло.
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Напомним, контракт Павара с Баварией рассчитан до июня 2024 года. Игрок готов летом сменить команду.
В текущем сезоне на счету 27-летнего француза четыре гола и один ассист в 30 матчах Бундеслиги.
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