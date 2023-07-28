Сразу три топ-клуба ведут переговоры с защитником Баварии

На защитника Баварии Бенжамена Павара выстроилась очередь из претендентов. Об этом сообщает издание Sport1.

Французский футболист находится в сфере интересов Манчестер Сити, Ювентуса и Манчестер Юнайтед. Клубы общаются с агентом игрока, но пока до конкретный предложений дело не дошло.

Читай также: Форвард Баварии станет одноклубником Роналду

Напомним, контракт Павара с Баварией рассчитан до июня 2024 года. Игрок готов летом сменить команду.

В текущем сезоне на счету 27-летнего француза четыре гола и один ассист в 30 матчах Бундеслиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!