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Сразу три топ-клуба ведут переговоры с защитником Баварии

Павар может летом сменить команду.
Сегодня, 17:50
Бенжамен Павар / Getty Images
Бенжамен Павар / Getty Images

На защитника Баварии Бенжамена Павара выстроилась очередь из претендентов. Об этом сообщает издание Sport1.

Французский футболист находится в сфере интересов Манчестер Сити, Ювентуса и Манчестер Юнайтед. Клубы общаются с агентом игрока, но пока до конкретный предложений дело не дошло.

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Напомним, контракт Павара с Баварией рассчитан до июня 2024 года. Игрок готов летом сменить команду.

В текущем сезоне на счету 27-летнего француза четыре гола и один ассист в 30 матчах Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Бенжамен Павар

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