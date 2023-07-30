Манчестер Сити в товарищеском матче потерпел поражение от Атлетико

В воскресенье, 30 июля, в рамках товарищеской встречи Манчестер Сити играл против Атлетико. Матч завершился победой испанцев со счетом 2:1.

Первый тайм "горожане" могут занести себе в актив, ведь они контролировали мяч, создавали опасные моменты и много били по воротам, пока "матрасники" отсиживались в обороне.

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После смены составов во втором тайме и ухода Эрлинга Холанда, Атлетико смело пошел в атаку, забив два гола в течение семи минут. Отличились Мемфис Депай и Янник Феррейра Карраско.

Лишь под занавес встречи Манчестер Сити смог сократить отставание. Гол на свой счет записал Рубен Диаш.

Манчестер Сити - Атлетико 1:2

Голы: Диаш, 85 - Депай, 67, Карраско, 74

Манчестер Сити: Эдерсон (Ортега, 46), Уокер (Жоау Канселу, 55), Стоунз (Аканджи, 55), Рубен Диаш, Лапорт (Серхио Гомес, 55), Грилиш (Льюис, 55), Бернарду Силва (Ковачич, 55), Родри (Филлипс, 55), Фоден (Бобб, 55), Холанд (Макати, 55), Альварес.

Атлетико: Облак (Грбич, 46), Аспиликуэта (Рикельме, 61), Эрмосо (Костис, 61), Сеюнджю, Витцель (Моуриньо, 61), Коке (Барриос, 61), Де Поль (Льоренте, 61), Лемар (Сауль, 61), Лино (Карраско, 61), Гризманн (Депай, 61), Мората (Корреа, 61).

Предупреждения: Аспиликуэта (15), Серхио Гомес (57), Филлипс (76), Сеюнджю (87).

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