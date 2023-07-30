iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити в товарищеском матче потерпел поражение от Атлетико

"Матрасники" удачно воспользовались ротацией на поле.
Сегодня, 16:45
Манчестер Сити - Атлетико / Getty Images
Манчестер Сити - Атлетико / Getty Images

В воскресенье, 30 июля, в рамках товарищеской встречи Манчестер Сити играл против Атлетико. Матч завершился победой испанцев со счетом 2:1.

Первый тайм "горожане" могут занести себе в актив, ведь они контролировали мяч, создавали опасные моменты и много били по воротам, пока "матрасники" отсиживались в обороне.

Читай также: Cаудовский клуб приобрел вингера Ман Сити

После смены составов во втором тайме и ухода Эрлинга Холанда, Атлетико смело пошел в атаку, забив два гола в течение семи минут. Отличились Мемфис Депай и Янник Феррейра Карраско.

Лишь под занавес встречи Манчестер Сити смог сократить отставание. Гол на свой счет записал Рубен Диаш.

Манчестер Сити - Атлетико 1:2

Голы: Диаш, 85 - Депай, 67, Карраско, 74

Манчестер Сити: Эдерсон (Ортега, 46), Уокер (Жоау Канселу, 55), Стоунз (Аканджи, 55), Рубен Диаш, Лапорт (Серхио Гомес, 55), Грилиш (Льюис, 55), Бернарду Силва (Ковачич, 55), Родри (Филлипс, 55), Фоден (Бобб, 55), Холанд (Макати, 55), Альварес.

Атлетико: Облак (Грбич, 46), Аспиликуэта (Рикельме, 61), Эрмосо (Костис, 61), Сеюнджю, Витцель (Моуриньо, 61), Коке (Барриос, 61), Де Поль (Льоренте, 61), Лемар (Сауль, 61), Лино (Карраско, 61), Гризманн (Депай, 61), Мората (Корреа, 61).

Предупреждения: Аспиликуэта (15), Серхио Гомес (57), Филлипс (76), Сеюнджю (87).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Манчестер Сити товарищеский матч

Статьи по теме

Атлетико согласовал личный контракт с хавбеком Тоттенхэма Атлетико согласовал личный контракт с хавбеком Тоттенхэма
Манчестер Сити продлил контракт с основным защитником Манчестер Сити продлил контракт с основным защитником
Манчестер Сити потратит 300 миллионов фунтов на расширение Этихада Манчестер Сити потратит 300 миллионов фунтов на расширение Этихада
ПСЖ в товарищеском матче уступил команде из Японии ПСЖ в товарищеском матче уступил команде из Японии
Помочь журналистам

Видео

Кроуфорд - Спенс: видео зрелищного нокаута
Кроуфорд - Спенс: видео зрелищного нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Бокс18:58
"Один сосед хочет все захватить, а другой нам помогает": Усик высказался о россии и Польше
Украина18:45
Александрия - Кривбасс: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Украина18:32
Стали известны сроки восстановления защитника Шахтера после травмы
Формула 118:29
Ферстаппен и Перес принесли золотой дубль Ред Булл на Гран-при Бельгии
Украина18:00
Динамо - Минай: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Другие17:58
Мужская сборная Украины по волейболу стала призером Кубка претендентов
Формула 117:54
Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула 117:52
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Формула 117:46
Гран-при Бельгии: Ферстаппен выиграл гонку, Перес и Леклер приехали на подиум
Украина17:43
Ванат – автор первого дубля в УПЛ сезона-2023/24
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK