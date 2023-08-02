Энцо Фернандес стал жертвой насмешек из-за его ответа на вопрос о фанатах Челси

Аргентинец попал в ловушку, о которой даже не догадывался.

Минувшей зимой Энцо Фернандес стал самым дорогим трансфером в истории Английской Премьер-лиги, перейдя из Бенфики в Челси за 121 миллион евро. Сейчас же он стал жертвой насмешек со стороны поклонников других команд.

Недавно 22-летний аргентинец дал интервью Bleacher Report, в котором он рассказал о новом главном тренере Маурисио Почеттино и о целях "синих" на сезон.

При этом его также спросили о любимой песне, которую на стадионе поют фанаты Челси.

Он ответил: "Больше всего мне нравится "Давай, Челси, давай, Челси!". Мне нравится вот эта, она мне нравится".

Но проблема в том, что у Челси есть только одна песня. И, как и ожидалось, этот комментарий игрока вызвал бурную реакцию в сети со стороны болельщиков "пенсионеров" и других фан-баз, сообщает SPORTbible.

Один болельщик написал: "Должно быть, это был трудный выбор между этим вариантом и "Челси, Челси, Челси".

Второй ответил: "Его вторая любимая песня… "Челси, Челси, Челси… Челси, Челси, Челси, Челси".

Третий добавил: "Может быть, это потому, что это единственная песня, что у них есть".

Четвертый прокомментировал: "Я искренне подумал, что это ошибка, когда вчера увидел, как кто-то твитнул об этом".

Пятый пользователь пошутил: "Я думаю, что из всех вариантов, которые у него были, он выбрал очень хороший: "Челси, Челси, Челси" занял второе место, а третье место не заняла ни одна другая песня".

Последний пользователь резюмировал: "Энцо Фернандес понятия не имеет, что он здесь сделал, и мне это нравится".

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Челси начнет сезон-2023/24 матчем против Ливерпуля на Стэмфорд Бридж 13 августа. Все в клубе надеются, что прошлогоднее 12-е место останется далекой памятью.

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