Аталанта арендует провалившегося в Милане бельгийского таланта

Аталанта согласовала с Миланом условия аренды полузащитника Шарля Де Кетеларе, не сумевшего проявить себя в составе "россонери".

Как сообщает журналист Антонио Витьелло, бергамаски собираются арендовать 22-летнего бельгийца на год, заплатив за это три миллиона евро. Также у Аталанты будет возможность выкупа игрока за 23 миллиона евро.

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Теперь клубы ожидают решения самого футболиста, согласен ли он на такой вариант продолжения карьеры.

Напомним, что год назад Де Кетеларе перешел в Милан из Брюгге за 35,5 миллионов евро. В минувшем сезоне бельгиец в составе "россонери" принял участие в 40 матчах во всех турнирах, отличившись всего одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед согласовал трансфер форварда Аталанты.

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