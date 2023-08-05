Известная голивудская актриса назвала причину покупки женского футбольного клуба

Голивудская актриса Натали Портман, которая является совладелицей Энджел Сити, рассказала, что побудило ее вложиться в покупку клуба.

"Я подумала, что вот культура и изменилась, что вот оно! Если наши мальчики так начинают равняться на женщин, то настало время перемен. Именно это и пробудило во мне энтузиазм.

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Кумирами и героями стали футболистки. И я думаю, что их лидерские качества на поле и за его пределами, которые мы увидели во время ЧМ-2019, по-настоящему меня вдохновили. И, конечно, то, что мой ребенок так на них реагировал", – сказала Портман в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, в сентябре 2020 года актриса Натали Портман объявила о покупке команды Энджел Сити, в которой выступают 14 бывших игроков женской национальной сборной США.

На HBO вскоре выйдет сериал о клубе именитой актрисы. Уже доступен трейлер.

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