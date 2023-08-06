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Турецкий клуб сделал предложение по Малиновскому

Украинский хавбек близок к тому, чтобы покинуть Марсель этим летом.
Сегодня, 07:28
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Украинский полузащитник Марселя Руслан Малиновский может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Foot Mercato, в подписании 30-летнего футболиста заинтересован третий призер минувшего розыгрыша турецкого первенства Бешикташ.

По информации источника, турецкий клуб уже сделал Марселю первое официальное предложение по поводу перехода игрока. Детали возможной сделки пока не уточняются.

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Отметим, что на украинца также претендует итальянский Торино, который хочет арендовать хавбека с правом выкупа.

Напомним, что Малиновский перешел в Марсель из Аталанты зимой с обязательством выкупа летом за 10 миллионов евро. В составе французской команды полузащитник провел 23 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее президент Марселя высказался о будущем Малиновского.

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