Турецкий клуб сделал предложение по Малиновскому

Украинский хавбек близок к тому, чтобы покинуть Марсель этим летом.

Украинский полузащитник Марселя Руслан Малиновский может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает Foot Mercato, в подписании 30-летнего футболиста заинтересован третий призер минувшего розыгрыша турецкого первенства Бешикташ.

По информации источника, турецкий клуб уже сделал Марселю первое официальное предложение по поводу перехода игрока. Детали возможной сделки пока не уточняются.

Читай также: Стало известно, сколько Торино готов заплатить за Малиновского

Отметим, что на украинца также претендует итальянский Торино, который хочет арендовать хавбека с правом выкупа.

Напомним, что Малиновский перешел в Марсель из Аталанты зимой с обязательством выкупа летом за 10 миллионов евро. В составе французской команды полузащитник провел 23 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее президент Марселя высказался о будущем Малиновского.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!