Цыганков отличился пушечным голом в матче против Лацио

Вингер Жироны Виктор Цыганков отличился бомбическим голом в ворота Лацио в рамках товарищеской встречи.

Украинец вышел на поле с первых минут и на старте второй половины игры поразил ворота Ивана Проведеля.

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Виктор был первым на подборе возле линии штрафной. Мяч пушечным выстрелом залетел в сетку, повергнув трибуны в дикий восторг.

Отметим, матч завершился победой Жироны над Лацио со счетом 2:1.

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