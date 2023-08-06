Цыганков отличился пушечным голом в матче против Лацио
Украинец вновь феерит в Испании.
Вингер Жироны Виктор Цыганков отличился бомбическим голом в ворота Лацио в рамках товарищеской встречи.
Украинец вышел на поле с первых минут и на старте второй половины игры поразил ворота Ивана Проведеля.
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Виктор был первым на подборе возле линии штрафной. Мяч пушечным выстрелом залетел в сетку, повергнув трибуны в дикий восторг.
Отметим, матч завершился победой Жироны над Лацио со счетом 2:1.
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