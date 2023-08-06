iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Цыганков отличился пушечным голом в матче против Лацио

Украинец вновь феерит в Испании.
Вчера, 22:56
Виктор Цыганков / Twitter
Виктор Цыганков / Twitter

Вингер Жироны Виктор Цыганков отличился бомбическим голом в ворота Лацио в рамках товарищеской встречи.

Украинец вышел на поле с первых минут и на старте второй половины игры поразил ворота Ивана Проведеля.

Читай также: Довбик дебютировал за Жирону уже спустя несколько часов после подписания

Виктор был первым на подборе возле линии штрафной. Мяч пушечным выстрелом залетел в сетку, повергнув трибуны в дикий восторг.

Отметим, матч завершился победой Жироны над Лацио со счетом 2:1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

Статьи по теме

Довбик дебютировал за Жирону уже спустя несколько часов после подписания Довбик дебютировал за Жирону уже спустя несколько часов после подписания
Довбик стал самым дорогим трансфером в истории Жироны Довбик стал самым дорогим трансфером в истории Жироны
Официально: Довбик - футболист Жироны Официально: Довбик - футболист Жироны
Довбик успешно прошел медосмотр для перехода в Жирону Довбик успешно прошел медосмотр для перехода в Жирону
Помочь журналистам

Видео

Пол - Диаз: лучшие моменты боя
Пол - Диаз: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:43
Европа23:43
ПСЖ согласовал трансфер форварда Бенфики
Европа23:25
Линекер назвал клуб, который выиграет АПЛ в будущем сезоне
Украина23:03
Рух - Ворскла 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Европа22:56
Цыганков отличился пушечным голом в матче против Лацио
Украина22:51
Заря - Кривбасс 1:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Европа22:37
Довбик дебютировал за Жирону уже спустя несколько часов после подписания
Украина22:33
Днепр-1 - Полесье 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Киберспорт22:30
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Киберспорт22:20
IEM Cologne 2023: G2 одолели ENCE в финале
Формула 122:16
Фиттипальди заявил, что причиной неудач Альпин стал уход Алонсо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK