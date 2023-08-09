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Энцо Фернандес назвал цель Челси на сезон

Аргентинец верит в триумф команды в новой кампании.
Вчера, 23:23
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Хавбек Челси Энцо Фернандес назвал цель клуба на сезон-2023/24.

"Главная цель в этом сезоне – выиграть Премьер-лигу. Теперь у нас новый главный тренер. И надо сказать, что ожидания от нас изменились. Очевидно, когда я пришел, все было непросто, происходило много изменений, и все случилось очень быстро для меня.

Мы хотим быть агрессивной командой, которая хорошо атакует и защищается, которая выходит на каждый матч ради победы, независимо от соперника. Хотим доминировать в каждой игре.

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С аргентинским тренером мне гораздо легче. Общение с ним очень важно. Я еще не владею английским в совершенстве, поэтому говорить с ним на испанском гораздо проще. Это помогает мне быть уверенным в себе и улучшает отношения", – сказал аргентинец в интервью клубному сайту.

Напомним, в рамках первого тура нового АПЛ Челси сыграет против Ливерпуля. Матч состоится в воскресенье, 13 августа.

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