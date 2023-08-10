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Английский клуб хочет подписать скандального итальянца

Дзаньоло может получить второй шанс.
Сегодня, 12:15
Николо Дзаньоло / Getty Images
Николо Дзаньоло / Getty Images

Астон Вилла нацелилась на подписание Николо Дзаньоло, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что в зимнее ТО итальянец мог оказаться в Борнмуте, но отказался от перехода, долго спорил с клубом и оказался в Галатасарае.

Теперь же другой английский клуб может дать второй шанс хавбеку проявить себя в сильной лиге.

Главным инициатором этой сделки является новый сопртивный директор Виллы Мончи. Именно он в свое время привел Николо в Рому, а теперь намерен оформить его переход в АПЛ.

Трансфермаркт оценивает Дзаньоло в 27 млн евро, так что английскому клубу придется выложить пару десятков миллионов.

Ранее также сообщалось, что итальянским грандам интересен украинский защитник.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла николо дзаньоло

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