Одноклубник Малиновского перейдет в Фенербахче

Еще один интересный футболист пополнит состав турецкого гранда.

Фенербахче за последние несколько дней договорился о нескольких громких трансферах.

Так, по информации Фабрицио Романо, "желтые канарейки" договорились с Марселем о полноценном трансфере Ченгиза Ундера.

Турецкий хавбек готовится пройти медосмотр для своего нового клуба, после чего будет официально объявлено о сделке.

Ундер присоединился к Марселю летом 2021 года, перейдя из Ромы на правах аренды за 500 тысяч евро. Прошлым летом провансальцы выкупили контракт 26-летнего игрока за 8,4 миллиона.

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Напомним, что днем ранее Фенербахче и Манчестер Юнайтед пришли к согласию по трансферу Фреда.

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