iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Одноклубник Малиновского перейдет в Фенербахче

Еще один интересный футболист пополнит состав турецкого гранда.
Сегодня, 19:26
Ченгиз Ундер / Getty Images
Ченгиз Ундер / Getty Images

Фенербахче за последние несколько дней договорился о нескольких громких трансферах.

Так, по информации Фабрицио Романо, "желтые канарейки" договорились с Марселем о полноценном трансфере Ченгиза Ундера.

Турецкий хавбек готовится пройти медосмотр для своего нового клуба, после чего будет официально объявлено о сделке.

Ундер присоединился к Марселю летом 2021 года, перейдя из Ромы на правах аренды за 500 тысяч евро. Прошлым летом провансальцы выкупили контракт 26-летнего игрока за 8,4 миллиона.

Читай также: Тренер Марселя рассказал о будущем Малиновского во французском клубе

Напомним, что днем ранее Фенербахче и Манчестер Юнайтед пришли к согласию по трансферу Фреда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель фенербахче Дженгиз Ундер

Статьи по теме

Тренер Марселя рассказал о будущем Малиновского во французском клубе Тренер Марселя рассказал о будущем Малиновского во французском клубе
Президент Торино: Мы никогда не вели переговоры по Малиновскому Президент Торино: Мы никогда не вели переговоры по Малиновскому
Переход Малиновского в Торино оказался под угрозой срыва Переход Малиновского в Торино оказался под угрозой срыва
Фенербахче убедил Манчестер Юнайтед отпустить Фреда Фенербахче убедил Манчестер Юнайтед отпустить Фреда
Помочь журналистам

Видео

Роналду могут арестовать из-за нарушения законов Саудовской Аравии
Роналду могут арестовать из-за нарушения законов Саудовской Аравии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа22:34
Неловкая ситуация: татуировка будущего новичка Арсенала вряд ли понравится фанатам "канониров"
Другие страны22:33
Фирмино отметился быстрым дублем за новый клуб
Шахматы22:16
Кубок мира по шахматам: Иванчук поборется с Карлсеном, Музычук сыграет с Петц
Европа22:10
Еще один перехват: Челси договорился с Саутгемптоном о трансфере Лавии
Европа21:56
Экс-игрок Шахтера переходит в турецкую лигу
Европа21:40
Компани вошел в историю Бернли еще до начала матча с Манчестер Сити
Европа21:35
Бавария надеется, что Кейн дебютирует за клуб завтра
Формула 121:22
Расселл хочет, чтобы Формула 1 ослабила правила для спринта
Европа20:55
Барселона начала регистрацию новичков и новых контрактов
Европа20:46
Манчестер Сити работает над трансфером вингера Ренна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK