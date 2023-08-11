Одноклубник Малиновского перейдет в Фенербахче
Фенербахче за последние несколько дней договорился о нескольких громких трансферах.
Так, по информации Фабрицио Романо, "желтые канарейки" договорились с Марселем о полноценном трансфере Ченгиза Ундера.
Турецкий хавбек готовится пройти медосмотр для своего нового клуба, после чего будет официально объявлено о сделке.
Ундер присоединился к Марселю летом 2021 года, перейдя из Ромы на правах аренды за 500 тысяч евро. Прошлым летом провансальцы выкупили контракт 26-летнего игрока за 8,4 миллиона.
Читай также: Тренер Марселя рассказал о будущем Малиновского во французском клубе
Напомним, что днем ранее Фенербахче и Манчестер Юнайтед пришли к согласию по трансферу Фреда.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!