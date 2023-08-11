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Кейн получил разрешение от Тоттенхэма на полет в Мюнхен

Через считанные часы форвард может официально сменить клубную прописку.
Сегодня, 19:51
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Трансферная сага имени Харри Кейна подходит к своему завершению.

Как сообщает Фабрицио Романо, 30-летний англичанин все же получил разрешение от Тоттенхэма на полет в Мюнхен.

Напомним, что несколькими часами ранее форвард был готов полететь в Германию, но "шпоры" запретили ему это делать, решив немного изменить условия сделки.

Кейн согласовал с Баварией четырехлетний контракт, по которому он будет зарабатывать 25 миллионов евро в год. За сам трансфер "ротен" заплатят примерно 110 миллионов + бонусы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Харри Кейн Бавария Мюнхен

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