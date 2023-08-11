Барселона начала регистрацию новичков и новых контрактов

Каталонская Барселона начала процесс регистрации игроков на новый сезон, пишет Diario Sport.

Ранее, напомним, испанский клуб активировал очередной "финансовый рычаг", еоторый позволил им начать процесс регистрации.

Ла Лига уже зарегистрировала контракт Рональда Араухо, еще десять игроков должны попасть в заявку до воскресенья.

Речь идет о Иньиго Мартинесе, Ориоле Ромеу, Илкае Гюндогане, Абде Эззальзули, Маркосе Алонсо, Клемане Лангле, Серджиньо Десте, Серджи Роберто, Иньяки Пенье и Алексе Бальде.

Ла Лига уже получила на них заявки и в скором времени процесс завершится.

Ранее также сообщалось, что Неймар согласовал личный контракт с Барселоной.

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