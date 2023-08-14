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Названы претенденты на пост тренера сборной Италии

Федерация предпочла бы пригласить Лучано Спаллетти.
Сегодня, 13:10
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Федерация футбола Италии определилась с шорт-листом претендентов на пост главного тренера национальной сборной, пишет Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, федерация может пригласить Лучано Спаллетти или же Антонио Конте.

Оба специалиста без работы, однако с приглашением каждого из них есть свои нюансы.

Спаллетти, выиграв трофей с Наполи, взял годовой отпуск, но находится на контракте. А потому Ди Лаурентис может запросить компенсацию за специалиста, которую федерация не хотела бы платить.

С Конте чуть проще, итальянец сидит без работы с марта текущего года, однако ключевой проблемой является его зарплата. Ранее Антонио получил в сборной 10 млн евро в год, сейчас же федерация готова платить лишь вдвое меньше.

Ранее также стало известно, что Челси готов поставить трансферный рекорд АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Италии Антонио Конте Лучано Спаллетти

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