Матч Хетафе - Барселона стал самым долгим в истории Ла Лиги

По крайней мере с начала подсчета статистика.

Хетафе и Барселона сыграли самый долгий матч Ла Лиги как минимум с момента подсчета такой статистики.

Поединок продолжался около 116 минут (115 минут 54 секунды по данным Opta), что является рекордом лиги с сезона 2007/08.

При этом в игре мяч присутствовал лишь 56 минут - меньше половины сыгранного времени. Зато вне игры он был 60 минут и 43 секунды.

Еще из интересных показателей, Хетафе владел мячем всего 17 минут, а Барселона 39 минут.

Ранее, напомним, мадридский Реал объявил о подписании нового голкипера.

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