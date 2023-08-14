Советник президента Барселоны выступил с жесткой критикой судейства в матче с Хетафе
В столице Каталонии недовольны арбитром.
Советник президента Барселоны Энрик Масип жестко раскритиковал судейство в игре против Хетафе (0:0).
"Это был позор. Те из нас, кто любит хороший футбол и зрелище, расстроены и злы.
Идея компенсации времени неудачная. Были постоянные абсурдные и провокационные фолы.
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Если все продолжится в том же духе, футбол будет уничтожен. У хороших игроков будут проблемы, а дровосеки восторжествую", – написал Масип в твиттере.
Напомним, за матч было показано две красные карточки, а на последних минутах арбитр не поставил пенальти в ворота Хетафе.
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