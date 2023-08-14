Советник президента Барселоны выступил с жесткой критикой судейства в матче с Хетафе

Советник президента Барселоны Энрик Масип жестко раскритиковал судейство в игре против Хетафе (0:0).

"Это был позор. Те из нас, кто любит хороший футбол и зрелище, расстроены и злы.

Идея компенсации времени неудачная. Были постоянные абсурдные и провокационные фолы.

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Если все продолжится в том же духе, футбол будет уничтожен. У хороших игроков будут проблемы, а дровосеки восторжествую", – написал Масип в твиттере.

Напомним, за матч было показано две красные карточки, а на последних минутах арбитр не поставил пенальти в ворота Хетафе.

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