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Рома близка к подписанию сразу двух футболистов ПСЖ

К римлянам перейдут Саншеш и Паредес.
Сегодня, 20:25
Ренату Саншеш / Getty Images
Ренату Саншеш / Getty Images

Рома близка к подписанию сразу двух полузащитников ПСЖ. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Речь идет о Ренату Саншеше и Леандро Паредесе. За аргентинца парижане выручат более 4 млн евро, а сам игрок заключит контракт сроком до 2025 года с опцией продления на сезон.

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В свою очередь португалец перейдет в стан "волков" на правах аренды с обязательным выкупом за 15 млн евро.

Оба футболиста уже дали согласие на данные трансферы. В ближайшие дни Рома объявит о подписании Саншеша и Паредеса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома ПСЖ Ренату Саншеш леандро паредес

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