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Бывший клуб Шевченко работает над арендой Малиновского

Украинский полузащитник стал ближе к возвращению в итальянскую Серию А.
Сегодня, 12:55
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Полузащитник Марселя Руслан Малиновский с большой долей вероятности вернется этим летом в итальянскую Серию А, где он раньше выступал за Аталанту.

Как утверждает журналист Николо Скира, 30-летний футболист стал ближе к переходу в Дженоа, которая сейчас работает над его трансфером.

Генуэзский клуб планирует арендовать украинца на год с возможностью дальнейшего выкупа.

Ранее интерес к игроку также приписывали Болонье, Монце, турецкому Бешикташу и клубу из английской Премьер-лиги.

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Малиновский перешел в Марсель из Аталанты в январе этого года с обязательством выкупа летом за 10 миллионов евро. В составе французской команды полузащитник провел 23 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт украинца с провансальцами рассчитан до лета 2026 года.

Стоит отметить, что Дженоа, которую в свое время тренировал Андрей Шевченко, по итогам минувшего сезона вернулась в Серию А.

Ранее сообщалось, что Марсель выставил ценник на Малиновского.

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