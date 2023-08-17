В новом контракте Силвы будет возможность покинуть клуб
У португальца появятся отступніе на следующее лето.
Манчестер Сити готов оставить возможным уход из клуба для Бернарду Силвы, сообщает El Chiringuito TV.
Напомним, ранее португалец все же продлил контракт с "горожанами" до 2026 года.
Однако в клубе учли желание Бернарду покинуть клуб, потому в его контракте прописан один интересный пункт.
Согалсну ему, игрок может покинуть Манчестер следующим летом за 50 млн евро.
Ранее также Микель Артета обвинил в многчисленных травмах слишком плотный календарь.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!