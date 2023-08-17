В новом контракте Силвы будет возможность покинуть клуб

У португальца появятся отступніе на следующее лето.

Манчестер Сити готов оставить возможным уход из клуба для Бернарду Силвы, сообщает El Chiringuito TV.

Напомним, ранее португалец все же продлил контракт с "горожанами" до 2026 года.

Однако в клубе учли желание Бернарду покинуть клуб, потому в его контракте прописан один интересный пункт.

Согалсну ему, игрок может покинуть Манчестер следующим летом за 50 млн евро.

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