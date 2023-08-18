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Наполи договорился о трансфере испанского таланта

На игрока претендовали многие топовые клубы, но партенопейцы оказались самыми расторопными.
Сегодня, 10:40
Габри Вейга / Getty Images
Габри Вейга / Getty Images

Наполи договорился с Сельтой о трансфере финалиста молодежного чемпионата Европы Габри Вейги, сообщает Фабрицио Романо.

За переход 21-летнего хавбека итальянцы заплатят 30 миллионов евро. Еще 6 миллионов могут поступить на счет клуба из  Виго в качестве бонусов.

Стороны подготавливают все необходимые документы, после чего футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт с партенопейцами.

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В прошлом сезоне Габри Вейга принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 4 результативными передачами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Сельта Виго Габри Вейга

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