Наполи договорился о трансфере испанского таланта
На игрока претендовали многие топовые клубы, но партенопейцы оказались самыми расторопными.
Наполи договорился с Сельтой о трансфере финалиста молодежного чемпионата Европы Габри Вейги, сообщает Фабрицио Романо.
За переход 21-летнего хавбека итальянцы заплатят 30 миллионов евро. Еще 6 миллионов могут поступить на счет клуба из Виго в качестве бонусов.
Стороны подготавливают все необходимые документы, после чего футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт с партенопейцами.
Читай также: Президент Наполи определил судьбу Осимхена на фоне предложения в 200 миллионов
В прошлом сезоне Габри Вейга принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 4 результативными передачами.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!