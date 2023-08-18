Интер сделал предложение по защитнику Баварии

Павар стал на шаг ближе к переезду в Италию.

Интер сделал официальное предложение Баварии по защитнику Бенжамену Павару. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Итальянский коллектив предложил 35 млн евро с учетом бонусов за 27-летнего футболиста сборной Франции.

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Мюнхенцы готовы расстаться со своим игроком, однако хотят выручить с продажи Павара не менее 40 млн без учета бонусов.

Напомним, на универсального защитника также претендует Манчестер Юнайтед.

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