Интер сделал предложение по защитнику Баварии
Павар стал на шаг ближе к переезду в Италию.
Интер сделал официальное предложение Баварии по защитнику Бенжамену Павару. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Итальянский коллектив предложил 35 млн евро с учетом бонусов за 27-летнего футболиста сборной Франции.
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Мюнхенцы готовы расстаться со своим игроком, однако хотят выручить с продажи Павара не менее 40 млн без учета бонусов.
Напомним, на универсального защитника также претендует Манчестер Юнайтед.
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