Пирс Морган опять выступил с критикой Тен Хага
Главный фанат Криштиану Роналду Пирс Морган снова раскритиковал Манчестер Юнайтед и Эрика Тен Хага в частности.
Напомним, ранее "дьяволы" уступили Тоттенхэму в рамках второго тура АПЛ.
Пирс Морган заявил, что клуб зря разменял Роналду на Тен Хага, напомнив, что именно португалец принес ранее победу над "шпорами".
"В какой-то момент фанаты Манчестер Юнайтед очнутся от своей коллективной иллюзорной комы и поймут, что Роналду был прав насчет тен Хага.
В прошлый раз, когда "шпоры" дважды забили Юнайтед, один из игроков МЮ забил блестящий хет-трик, обыграв их в одиночку.
Но его посчитали "проблемой" и выставили, оставив Эрика Тен Хага, которого больше не в чем обвинить", – написал журналист в твиттере.
Также напомним, что ранее братья Беллингемы отметились необычным достижением.
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