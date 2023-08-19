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Пирс Морган опять выступил с критикой Тен Хага

И хвалебной одой в честь Роналду.
Вчера, 23:53
Эрик Тен Хаг / Getty Images
Эрик Тен Хаг / Getty Images

Главный фанат Криштиану Роналду Пирс Морган снова раскритиковал Манчестер Юнайтед и Эрика Тен Хага в частности.

Напомним, ранее "дьяволы" уступили Тоттенхэму в рамках второго тура АПЛ.

Пирс Морган заявил, что клуб зря разменял Роналду на Тен Хага, напомнив, что именно португалец принес ранее победу над "шпорами".

"В какой-то момент фанаты Манчестер Юнайтед очнутся от своей коллективной иллюзорной комы и поймут, что Роналду был прав насчет тен Хага.

В прошлый раз, когда "шпоры" дважды забили Юнайтед, один из игроков МЮ забил блестящий хет-трик, обыграв их в одиночку.

Но его посчитали "проблемой" и выставили, оставив Эрика Тен Хага, которого больше не в чем обвинить", – написал журналист в твиттере.

Также напомним, что ранее братья Беллингемы отметились необычным достижением.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Пирс Морган

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